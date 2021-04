30 de auril: di di datëures de lëur

Acioche l sibe da lëur per duc iel nce de bujën de posć de lëur. Per auzé ora chësc aspet à la Union di osć y hotelieres HGV y la Union dl cumerz y servijes hds detlarà l 30 de auril di di datëures de lëur.

de Martina Rier

Tl Sudtirol iel passa 27 mile mprejes tl ciamp dl turism, gastronomia, cumerz y servijes, che ti dà da lëur a belau 150 mile persones.



Nce ti hotiei dla familia Costa a Corvara y tla Toscana iel ntan la sajon ntëur 150 dependënc. La majera pert de chisc ie ntan l'ultima sajon da d'inviern restei zënza lëur. Per n datëur de lëur na situazion che pëisa, dantaldut dal pont de ududa uman.



"I lauranc ne dëssa nia unic lascei da sëui"



L datëur de lëur à de bujën de si culauradëures, coche la persones à de bujën de n lëur. L ie n dé y giapé. Y i lauranc ne dëssa nia unic lascei da sëui, nianca ntan la crisa.



L valor dl capital dla persona



Iust te chisc tëmps se mostra l valor de n post de lëur segur ncësa. La dita Hofergroup ie danter i majeri datëures de lëur de Gherdëina y à te 60 ani dat da lëur a 870 persones. L 90 per cënt ie dla valeda.

La dites d'artejanat y ndustria à ntan i mënsc passei pudù lauré inant. Purempò sëntun nce te chisc ciamps la respunsabltà de viers de si lauranc.



L post de lëur vel



L post de lëur ie mpurtant, avisa tant coche i lauranc l ie per la mprejes y dites.

Daujin al di dl lëur dëssa l di di datëures de lëur judé a valorisé n deberieda, che ne ie povester mo mei stat tan mpurtant coche śën.