Alesiramënc per chëi che lëura tl'Austria

N lunesc va ndrova l'ultima urdenanza dl minister per la sanità Speranza, che tlassifichea da nuef la regions aldò dla risia de nfezion.

Mé plu la Valle d'Aosta ie da duman inant raion cuecen a livel naziunel. La regions plu a sud - Basilicata, Calabria, Puglia - y l'ijules ie orancenes, duta l'autra regions, nce la doi pruvinzies Trënt y Bulsan ie raion ghiel.



La nzidënza ie i dis passei caleda. Per chësta rejon ne ie la Talia per l'Austria nia plu n raion cun na risia auta de nfezion. Da duman inant unirà perchël la restrizions per jì dala Talia tl'Austria alesiredes. Nsci messrà chëi che lëura tl'Austria mé plu mustré su uni 7 dis n test negatif al Covid.



Tl Sudtirol iel tl'ultima 24 ëura unì leprò 62 nfezions nueves tres test PCR, tl Trentin 26.