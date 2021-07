Tl Sudtirol medema regules sciche tla Talia

Per cie che reverda l green pass y la dlaveies uel la Jonta pruvinziela sëurantò la medema normes che vën fates ora a livel naziunel.

L green pass y la strategies per la campania dla dlaveies ie inant tl zënter dla descuscion politica a livel naziunel y provinziel.

Mo chisc dis uel l guviern talian to na dezijion sun l green pass y te ciuna situazions che l sarà de ublianza.



Tl Sudtirol la medema regules sciche tla Talia



La Jonta pruvinziela de Sudtirol à fat ora te si reunion de n merdi de sëurantò un a un la strategies de Roma. Y chësc vel nce sce l guviern ëssa da fé ora la ublianza dla dlavea per l personal nseniant dla scoles o d'autra categories profesciuneles o grupes de persones. Chësc à fat al savëi l presidënt Arno Kompatscher y l assessëur per la sanità Thomas Widmann: "Ne on nia la cumpetënza per se mëter contra la dezijions de Roma", à dit Kompatscher njuntan che l ne unirà perchël a se l dé chëst'iede deguna via autonoma per Südtirol.



La tlassificazion dla regions aldò di pazienc



N cont dl plann dl guviern de fé depënder la tlassificazion dla regions cun culëures dala cumpëida de pazienc Covid ti spediei à Kompatscher y Widmann fat al savëi, che ti spediei de Sudtirol iel a desposizion per i pazienc Covid ntëur 100 liec tla terapia ntensiva y 500 liec tla stazions normales.