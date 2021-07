Uneranza per Rita Vantsch Verginer

Pra la 40ejima reunion dla paures ncuei a Bulsan iel unì auzà ora si mpurtanza per l'economia da paur y per la sozietà.

La paures ie na seva mpurtanta dl'ecnomia da paur, nia mé cun i lëures te cësa y te verzon, ma nce cun i lëures ti ciamps y bosc y cun l'atività tla unions per la cumenanza.



Brigitte Baur Kahn paura dl ann



Paura dl ann ie unida numineda Brigitte Baur Kahn de Toblach, che lëura sun si luech a 1660 metri cun truepa energia. Ëila à dit de ulëi ti dé inant la legrëza per l lëur da paur nce ai mutons, acioche l'agricultura da mont ebe n daunì.



Danter la paures uneredes iel nce Rita Vantsch Verginer de San Martin.

Ëila ie stata per ot ani tl diretif pruvinziel dla uniun dla paures y ie dan puech unida liteda vizesëurastanta dl'union di seniors tla union di paurs.