Dlaveies per duc a Al Plan y a La Ila

N merdi 6 de lugio pëia via la scumenciadiva "Vax bus" a Al Plan, n dumënia 11 de lugio saral l "Open vax day" daviert a duc a La Ila.

Sce la jënt ne va nia a fé la dlavea, pona dëssa la dlavea ruvé pra la jënt: cun la scumenciadives "Vax bus" y i "Open vax day" uelen tl Sudtirol mené do pra la campania dla dlaveies, che va mpue a pé zot.



Da n merdi inant l "Vax bus" tl Sudtirol



L se trata de n autobus atrezà per ruvé cun la dlavea nce ti raions plu desman. Doi curieres se mueverà te dut l raion pruvinziel per pudëi imunisé la jënt te si luech de ncësa.

Scumencià vëniel cun Moos in Passeier y Al Plan de Mareo, ulache n possa jì permez dala 10 daduman inant nchin la 8 da sëira. Zënza prenotazion.



La dlavea tla curiera



N muessa mé jì sun l post, jì ite te curiera y do i cuntroi danora puderan se lascé fé la iniezion dl serum de Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson. Te trëi enes unirà la curiera inò sul post per la segonda dosa.



L obietif: arjonjer almanco l 10 percënt dla populazion



Tl Sudtirol iel nchinamo plu o manco l 50 percënt dla populazion che à fat la dlavea - massa puech per l'imunità culetiva, à dit Thomas Widmann, assessëur per la sanità dla pruvinzia de Bulsan.



"Open vax day " tla Val Badia



N dumënia ai 11 de messel vëniel metù a jì a La Ila un di apuntamënc, ulache uniun possa jì a se fé la dlavea. Dala 10 danmesdi nchin la 8 da sëira possa passé duc chëi de Badia, Corvara y La Val, o nce chi che lëura te chisc luesc. L unirà dat ora l serum Moderna.



La prenotazion ne ie nia de ublianza, ma la ie cunsieda.