Nvieda via la campania per la terza dlavea

Tla Talia vëniel da n lunesc 20 de setëmber inant dat ora la terza dosa dla dlavea contra l Covid. Ntant mé ala categories n pericul: malei y dëibli.

La ie unida nvieda via tl Venet n prejënza dl cumisser Francesco Paolo Figliuolo, la campania per la terza dosa de dlavea per i pazienc dëibli y a risch. L se trata de ntëur trëi milions de persones.



Plu inant iel udù dant na terza dosa nce per persones che lëura tl ciamp dla sanità, per chiche à passa 80 ani y per i ghesć dla strutures de assistënza. Figliuolo à mpermetù na resposta al plu prësc dal cumité tecnich scientifich y dal minister.



Inant nia udù dant ne ie i tesć sierologics per museré l livel de anticorps, à dit l cumisser.



L Venet ie danora a livel naziunel cun l 82 percënt dla populazion che à fat la dlavea. Te Sudtirol iesen mo sota l 70 percënt.