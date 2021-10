Ert e economia. Projet de l'ICL per meter adum artisć e imprenditores

Comunichèr l'identità a na vida dreta e scempia tras l'èrt a la leta ti locai publics. Pruma mostra dedichèda a Veronica Zanoner

de Margherita Detomas / Michele Carpano, tai Enrico Michelon

La Dolomites ma no demò i sogec raprejenté da Veronica Zanoner, Piccoliori, ti chèdres metui fora te la bireria Rampeèr a Ciampedèl. Na galaria d'èrt fora de anter: n prum esperiment per meter adum i artisć fascegn e la ativitèdes economiches de la valèda



N scrign na fior

19 operes portèdes dant te na inaudazion a la reversa: l'ultim dì de la mostra. Chest per desfrutèr l fora sajon e tor ite imprenditores e artisć te na meisa torona dantfora



Se ert e economia se bina?

L fin del projet de l'istitut cultural ladin de Fascia volessa esser chel de tramudèr i locai publics, dai bar ai impianc portamont, te sentes destachèdes del Museo. Na vida per comunichèr la cultura e l'identità de la valèda a na vida scempia e dreta



Veronica Zanoner (maridèda Piccoliori)

Veronica Zanoner, fascèna de naa l'à depent e scrit. Anché l'à 99 egn e gran pèrt de sia vita é stata dalonc da Fascia. L'encresciadujum per sia tera l sauta fora da vigni opera