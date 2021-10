N ZELT gëura la portes nternaziuneles ala leteratura ladina

Cun la ZeLTfesta iel unì inaugurà a Persenon l zënter europeich per leteratura y traduzion. N proiet culturel mpurtant cun na usc ladina essenziela.

de Mateo Taibon

Si lerch giapa ZELT, l zënter europeich per leteratura y traduzion, tla biblioteca zivica nueva de Persenon. Na bela gran strutura tl zënter dla zità.



Nasciuda ie l'idea de ZELT da na grupa de lëur dla Lia dla autëures y di autors dl Sudtirol SAAV, che à laurà ora l cunzet deberieda y cun l sustëni dla politica de Persenon.



N'arjonta de mpurtanza per la leteratura ladina



Per la SAAV, che à chëst'ann cumplì i 40 ani, ie l zënter na bela arjonta, mpurtanta nia per ultim per la leteratura ladina.



I ladins à de bujën de traduzions acioche i vënie ntendui dai ujins de d'autra grupes de rujeneda y acioche si leteratura vënie tëuta n cunsciderazion.

Tl cenzet de ZELT ie la usc ladina relevanta.



La richëza dla plurilingualità



La pruvinzia de Bulsan ie trilinguala de tradizion y plurlinguala de imigrazion. La SAAV chier l dialogh leterer danter duta la rujenedes.



Cun la letura te deplù lingac dl at de costituzion, che ie pona unì firmà publicamënter, iel unì tenì n di dedicà ala leteratura te deplù rujenedes.