Giaurì a uni maniera

La situazion sanitera tla Region ne ie dessegur nia la miëura. Purempò vëniel a livel politich sburdlà dassënn, acioche n posse fé pië via la sajon da d'inviern.

L obietif resta chël de giaurì i mplanc portamont y la strutures turistiches per la sajon da d'inviern. Pudëi lauré ntan l inviern ie fundamentel per l'economia. Mo n inviern cun dut śarà coche l ann passà fossa n desaster. Chëstes ie la paroles dl presidënt dla pruvinzia de Trënt Maurizio Fugatti n cont di caji de nfezion che mët n pericul la sajon da d'inviern.



Sun la medema onda ie nce l presidënt Arno Kompatscher, che dij che nce sce l Sudtirol deventëssa raion ghiel o orancen, ne dëssa i mplanc y l'ativiteies alalergia nia unic sotmetui a restrizions.

De chësc iel unì rujenà a Roma a una cun d'autra regions.



"Ativiteies alalergia muessa resté liedies"



N ne possa nia mëter dant restrizions per ativiteies alalergia y lascé dut chiet per chëles dedite.

Do che la sajon da d'instà ie stata plu che bona, iel śën zënzauter mpue de cruzies, ma n ne dëssa nia pierder la crëta.



Ntant à vel raion per la sajon da d'inviern bele metù mpé n zënter per fé tesć asvelc duc i dis.