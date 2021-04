Not, la storia infinita del nuovo ospedale di Trento (qui la cronistoria)

30 MARZO 2021. IL CONSIGLIO DI STATO ACCOGLIE IL RICORSO DI GUERRATO

6 NOVEMBRE 2020. GUERRATO RICORRE A CONSIGLIO DI STATO

30 OTTOBRE 2020, IL TAR AFFIDA I LAVORI ALLA PIZZAROTTI

22 OTTOBRE 2020. NUOVA UDIENZA AL TAR

4 AGOSTO 2020. VIA LIBERA ALLA GUERRATO

28 GIUGNO 2020. LA PROVINCIA NON RICORRE

16 GIUGNO 2020. NUOVO STOP DAI GIUDICI DEL TAR

17 FEBBRAIO 2020, NUOVO RICORSO AL TAR

20 DICEMBRE 2019: La Guerrato si aggiudica la gara

23 AGOSTO 2019. Nominata la Commissione

9 APRILE 2019. SOLO DUE CORDATE IN GARA

2 OTTOBRE 2018. SI RIPARTE CON QUATTRO INVITI

22 FEBBRAIO 2018. SI RIPARTE DA QUATTRO

LA LUNGA STORIA DEL NOT. DAL 2011 AL 2017

Consiglio di Stato si esprime definitivamente sull'aggiudicazione della gara, annullando uno dei ricorsi al Tar del raggruppamento temporaneo d'impresa Pizzarotti e giudicando in favore del vincitore del secondo appalto, quello del 2018, la ditta Guerrato, che quindi risulta ora il regolare aggiudicatario dell'opera, anche in ottemperanza a un'altra precedente sentenza del Tar, non appellata.La Guerrato ricorre al Consiglio di Stato contro la decisione del Tar di affidare i lavori alla Pizzarotti. Secondo la ricorrente, "appare quantomeno incomprensibile, che l'offerta della Guerrato - risultata largamente la migliore sia dal punto di vista tecnico (66 punti su 70), che economico (29,4 punti su 30), sia esclusa per una supposta errata valutazione tra due documenti la cui coerenza è agli atti e nei fatti". L'udienza del Consglio di Stato è prevista per inizio febbraioNuovo colpo di scena. I giudici del Tribunale amministrativo regionale accolgono il ricorso della Pizzarotti e le affidano i lavori del nuovo ospedale di Trento. La decisione trova fondamento nella valutazione dell'offerta economica di Guerrato. I giudici infatti hanno rilevato "gravi carenze". Nella documentazione presentata dalla ditta veneta il Tar ha riscontrato un'incoerenza tra il piano economico finanziario presentato e la dichiarazione di interesse sottoscritta da una Sgr, una società di gestione del risparmio (con sede a Malta). Guerrato e Provincia Autonoma di Trento stanno valutando il ricorso al Consiglio di Stato.Leggi articolo: " Nuovo ospedale, il Tar stoppa la Provincia. Assegnazione alla Pizzarotti​" Nuova udienza davanti al Tar di Trento. I giudici amministrativi sono chiamati ad esprimersi sul ricorso presentato dalla Pizzarotti contro la decisione della Provincia Autonoma di Trento di dare via libera alle Guerrato. In giudizio c'è anche la provincia di Trento che difende le ragioni della propria scelta di inizio agosto 2020.Leggi l'articolo: Not, nuova udienza al Tar. La decisione tra dieci giorni​ La Provincia di Trento tira dritto: sarà la Guerrato a realizzare il nuovo ospedale di Trento. A metà giugno il Tar aveva imposto alla commissione tecnica di piazza Dante di rivalutare l'offerta di Rovigo accogliendo il ricorso della seconda classificata, la Pizzarotti. La commissione tecnica provinciale giudica formali e non sostanziali i rilievi del Tar. Ma la Pizzarotti è già pronta ad un nuovo ricorsoLeggi l'articolo: "Nuovo ospedale di Trento. La Provincia tira dritto: "Appalto alla Guerrato"​ La Giunta provincile decide di non presentare ricorso contro la sentenza del tar che ha accolto il ricorso dell'impresa Pizzarotti di Parma contro l'aggiudicataria dell'ultima gara d'appalto, la Guerrato di Rovigo.La scelta della Provincia è quella di riconvocare la commissione tecnica provinciale per rivalutare l'offerta economica della Guerrato. E per integrare, entro il 3 agosto, la valutazione con nuove verifiche.lL Tar di Trento accoglie il ricorso della Pizzarotti contro l'assegnazione dell'appalto del nuovo ospedale di Trento alla ditta Guerrato.Per i giudici amministrativi le dichiarazioni finanziarie della società di Rovigo non sono conformi.Contro l'aggiudicazione della gara al ribasso alla Guerrato spa di Rovigo, la seconda arrivata, la Pizzarotti di Parma ha notificato il suo ricorso alla Provincia, che verrà depositato al Tar.E a sorpresa - ha confermato Raffaele De Col, responsabile per le grandi opere in Trentino - non riguarda gli aspetti tecnici del progetto vincitore, bensì quelli finanziari ed economici.La Guerrato di Rovigo (mandante dell’originario raggruppamento Mantovani Spa) ha prevalso sulla associazione temporanea di impresa Pizzarotti, composta anche da Cristoforetti Servizi Energia.La valutazione ha tenuto conto dell'offerta economica e di altri parametri.La giunta provinciale nomina la nuova commissione per la valutazione delle due offerte. Nuovo ospedale di Trento, si riparte: nominata la commissioneLa Provincia ha affidato il ruolo a Paolo Simonetti, dirigente generale dell'Agenzia per le risorse idriche e l'energia. Valutazione delle due offerte prevista entro la fine dell'anno.Presidente della commissione sarà Paolo Simonetti, dirigente generale dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia. Ad affiancarlo, per evitare rischi di incompatibilità, quattro esperti provenienti da fuori provincia.Dei quattro concorrenti invitati, solo due hanno deciso di partecioare alla gara per il Not. Si tratta del raggruppamento che fa capo della Pizzarotti (e che vede presente anche la trentina Cristoforetti) e il raggruppamento dalla Guerrato (lo stesso che in una prima fase era guidato dalla Costruzioni Mantovani).Qualche giorno prima, il 2 aprile, la Giunta provinciale aveva prorogato i termini. Ciò per scongiurare che la gara andasse deserta a causa del compleso procedimento per il caricamento delle offerte e degli allegati.Pubblicata la delibera che aggiorna il bando di gara del Not del 2011, secondo quanto stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato.Entro cinque mesi le quattro imprese (uniche partecipanti alla gara di 7 anni fa - Impregilo, Mantovani, Pizzarotti e Le cooperativi CMB) potranno ripresentare le loro proposte.Su richiesta dellla provincia Autonoma di Trento, il Consiglio di Stato precisa che «la gara, sempre nella forma della finanza di progetto, deve essere ripresa dalla fase di presentazione delle offerte» e possono parteciparvi solo i concorrenti che nel 2011 avevano presentato un'offerta. «In particolare - si legge nella sentenza (numero 1111 del 22 febbraio 2018) - la rinnovazione della procedura di gara consente all'Amministrazione di modificare i contenuti dell'operazione in finanza di progetto, per adeguare l'intervento alle attuali esigenze di politica sanitaria, ammettendo dunque anche modifiche di evidente portata».La storia delcon la gara per la scelta del promotore, checon la presentazione di quattro offerte. La garaIl raggruppamento che fa capo adsi colloca al primo posto e viene nominato promotore.Il Tar accoglie però il ricorso degli altri concorrenti che ritengono illegittima la gara anche per l’incompatibilità di due membri della commissione.e dispone l'annullamento della deliberazione con cui era stata nominata la commissione tecnica. Secondo i giudici di secondo grado, una nuova commissione.A quel punto, secondo i giudici di secondo grado, non è più possibile procedere ad un nuovo esame, da parte di una nuova commissione, delle offerte tecniche già presentate, in quanto la valutazione sarebbe stata condizionata dalla conoscenza delle offerte economiche. Di conseguenza la provincia avrebbe dovuto riprendere la gara dalla fase di presentazione delle offerte.Nel bando di concorso «l'amministrazione si riserva di sospendere o revocare il bando in ottemperanza alle eventuali decisioni del giudice amministrativo. In tale evenienza, come in qualsiasi altro caso di sospensione o ritiro del bando durante lo svolgimento della procedura del concorso, l'amministrazione non corrisponderà alcun indennizzo o risarcimento».dai quattro concorrenti.Il Tribunale amministrativo di Trento con lacon le sentenze 4467 del 25 settembre 2017 e 4555 del 29 settembre 2017Preso atto che le nuove sentenze hanno invalidato il concorso di progettazione, la Provincia chiede chiarimenti al Consiglio di Stato per capire come procedere.