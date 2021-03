Covid-19 in Trentino, tutti i grafici

La seconda ondata della pandemia è particolarmente evidente in questo grafico. All'inizio dell'epidemia, i positivi sono balzati da 1 a 100 in 10 giorni, e. La curva dei contagi, in colore rosso, indica questa rapida progressione, contando anche le persone nel frattempo decedute o guarite.In una seconda fase, quando i contagi hanno cominciato a rallentare, è stata laa prendere velocità. Il risultato, indicato dalla curva gialla nel grafico, è che il numero degliha cominciato a diminuire come valore assoluto, fino a scendere al di sotto del numero dei guariti. L'andamento della prima ondata si è poi riprodotto in maniera molto simile con l'arrivo della seconda, in autunno.Il, invece, cattura meglio la velocità dell'epidemia. Qui la scala da 1 a 10 è uguale a quella da 10 a 100, a quella da 100 a 1000 e così via.Il vantaggio della curva logaritmica rispetto a quella naturale è di indicare con chiarezza seè in aumento. Questo è un dato che ha sicuramente più valore nella fase di crescita esponenziale dell'epidemia. Quando latende ad appiattirsi (anche se quella naturale continua a crescere) vuol dire che la propagazione del virus sta rallentando. Unasignifica crescita contagi uguale a zero. In Trentino questa curva è analoga a quella del resto del Paese.Anche il dato deglifotografa l'andamento dell'epidemia. Si tratta però di un dato soggetto a oscillazioni.Qui sotto inveceMada tenere sotto controllo durante la fase discendente della curva epidemica, quella che stiamo attraversando, è il cosiddetto. Si tratta di un valore, calcolato dall'Istituto superiore di sanità, che indica il numero medio di infezioni secondarie generate da una persona infetta a una certa data. Se Rt ha un valore inferiore alla, il numero di nuove infezioni tenderà a decrescere tanto più velocemente quanto più è lontano da quel valore. Per contro, quanto più Rt supera 1, tanto più rapidamente aumenterà il numero dei contagi. Il fattore Rt è calcolato settimanalmente.Un numero molto concreto e che dà anche il polso dell'impatto dell'epidemia sull'intero sistema sanitario, è quello dei ricoveri in. La curva rossa nel grafico qui sotto ha avuto unfino ai primi di aprile, prima di cominciare una lenta ma costante discesa. Le terapie intensive in Trentino non sono mai arrivate al: al suo picco, il Covid-19 ha costretto al ricovero in intensiva 81 pazienti a fronte di circain tutta la provincia.Per uno sguardo sulle altre regioni e su tutto il Paese, guarda lo speciale con i grafici di RaiNews24 sull'Italia, l'Europa e il mondo.