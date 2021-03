Fino a venerdì 2 aprile caldo quasi estivo. A Pasqua tempo in peggioramento

Temperature in netto aumento. Lo dicono i previsori meteo. A determinare un caldo praticamente estivo, l'arrivo dell'anticiclone africano che interesserà tutta Italia almeno fino a venerdì 2 aprile.



Al Centro-Nord le temperature saliranno sopra la media del periodo di quasi 10 gradi, con gran parte di questa settimana che sarà caratterizzata da un caldo dal sapore tipicamente estivo. La presenza anticiclonica garantirà giornate soleggiate e con cielo sereno o poco nuvoloso. Anche in Trentino Alto Adige si potranno toccare punte di 27-28 gradi.



Al Sud i valori risulteranno più bassi e non saliranno oltre i 22°C. Questa situazione, sempre secondo le previsioni, durerà almeno fino a venerdì 2 aprile; poi una perturbazione atlantica riporterà il maltempo e un ridimensionamento delle temperature per le festività pasquali.