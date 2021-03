Covid19: altri quattro decessi.Consegnate a Rovereto le terapie monoclonali

Un reparto di terapia intensiva

Le quote di anticorpi monoclonali sono state consegnate all'ospedale di Rovereto, dove seguiranno il protocollo per essere trattate e poi somministrate ai malati idonei.

Intanto da mercoledì 24 è possibile effettuare le prenotazioni per i soggetti super-fragili con invalidità temporanea o permanente riferita alla legge 104.

Il bollettino del 23 marzo registra altri quattro decessi e 191 nuovi contagi in Trentino, 2.670 i tamponi analizzati. Il tasso di contagio rimane stabile, poco sopra il 7%.



OSPEDALI

Migliora leggermente la situazione negli ospedali della provincia, 18 nuovi ingressi, i ricoverati totali nei reparti Covid sono 257, 7 in meno di ieri. Fra questi 52, uno in meno, vengono seguiti in terapia intensiva. Due i nuovi ingressi e un tasso di occupazione dei posti totali disponibili prossimo al 60%.

VARIANTI

Fra i test inviati ai laboratori, in 9 casi su dieci è stata individuata la variante inglese

VACCINI

Sul fronte vaccini, sono oltre 2.300 le dosi somministrate nelle ultime 24 ore, il totale arriva a quasi 78 mila.

In tema di vaccinazioni, intervenendo in consiglio provinciale per la periodica informativa, l'assessore Segnana ha annunciato per mercoledì l'approvazione da parte della giunta della delibera per l'attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini. In particolare Segnana prevede di completare entro fine aprile l'immunizzazione di personale sanitario, ospiti delle Rsa e over 80, mentre entro fine giungo è previsto il completamento della fase 2, che riguarda soggetti con elevate fragilità e persone comprese tra i 70 e i 79 anni.

Per fine agosto è prevista la vaccinazione degli ultrasessantenni e le persone anche più giovani con una somma di patologie. Infine, tra settembre e ottobre, sarà il turno del resto della popolazione.