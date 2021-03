Covid, 162 nuovi contagi in Trentino, incidenza intorno a 250

Sono 162 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati in Trentino, secondo l'ultimo bollettino diffuso dall'azienda sanitaria. Poco più di 2.500 i tamponi analizzati per un tasso di positività, stabile, del 6,4%.



Si registra anche un nuovo decesso, avvenuto in ospedale.



E negli ospedali aumenta lievemente il numero di pazienti ricoverati. Poche le dimissioni, 7, a fronte di 12 nuovi ingressi, il totale dei ricoveri risale a 251, 4 in più in 24 ore. 45 di loro, uno in più rispetto all'ultima rilevazione, si trovano in terapia intensiva.



Poco più di un migliaio i vaccini somministrati, che portano il totale a 89.498 dosi.