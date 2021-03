"M'illumino di meno", il Trentino punta la risparmio energetico

Lago artificiale con diga

L'occasione è la giornata del risparmio energetico lanciata ormai anni fa dal programma Caterpillar di Rai Radio2. Ma il Piano energetico ambientale provinciale 2021-2030, presentato proprio in questi giorni, va ben oltre il singolo evento. Il Piano è stato adottato in via preliminare il 5 marzo sarà ora oggetto della consultazione pubblica aperta fino all’11 aprile. Il Piano ha un ruolo importante e strategico in quanto racchiude in sé le ambiziose azioni di mitigazione del cambiamento climatico: sia quelle previste dalla legislazione provinciale (-50% delle emissioni al 2030 rispetto al 1990) sia l’obiettivo europeo che innalza la riduzione delle emissioni a -55%.



Il Piano racconta quindi questo “salto di specie” che per il Trentino rappresenta un trend già avviato dai precedenti Piani energetici: ora ne è stata definita la traiettoria futura. Analizzando i consumi energetici nel periodo 2014-2016 si capisce che siamo quasi a metà strada: nel 2016 il Trentino ha ridotto le emissioni del 20,6% rispetto al 1990. Nel definire il Piano, la Provincia ha delineato quelli che saranno gli scenari al 2030, tenendo conto delle previsioni legate al cambiamento climatico in termini di temperatura, precipitazioni e qualità dell’aria.



Per ottenere la riduzione auspicata e raggiungere l’obiettivo che ci si è posti al 2030, secondo la Provincia, è necessario agire in tutti i settori. Per questo il Piano affronta tutti i settori in termini di efficienza e di aumento della produzione da fonti rinnovabili. Sono stati declinati gli scenari per il comparto edilizio privato e pubblico - responsabile del 40% delle emissioni -, il settore industriale, la mobilità sostenibile, per fare in modo di efficientare in maniera intelligente i vari settori, lavorando sul patrimonio esistente e ma anche sul cambiamento delle abitudini. Ma anche aumentando il ricorso alle fonti di energia rinnovabile: la produzione dell’energia idroelettrica, l’estensione della distribuzione del gas naturale, la nascita di comunità energetiche, la valorizzazione della biomassa legnosa, la produzione di biogas e sono anche state tracciate proposte per azioni a livello locale.