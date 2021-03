Mori, precipita da una balconata, ferito un 23enne

parete

Grande spavento nel primo pomeriggio per un ragazzo di 23 anni, che è precipitato da una balaustra del santuario di Montalbano, sopra Mori.



Un volo accidentale, 10 metri - forse per recuperare il cellulare - che gli ha procurato diverse ferite



Sul posto l'elicottero dei Vigili del Fuoco di Trento, le ambulanze e la squadra di intervento del Soccorso Alpino. Diverse operazioni di sgombro alberi e piante sono state svolte per liberare la strada e permettere agli uomini del soccorso di raggiungere il ragazzo ferito.



Cosciente all'arrivo dei sanitari, il giovane è stato portato all'ospedale ma non si trovava in pericolo di vita.