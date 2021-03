Serata di grande volley: Itas in Champions, Delta ai playoff

Un momento di esultanza dopo il punto

E' una serata di verdetti per le due big del volley trentino: l'Itas cerca la finale di Champions League, le ragazze della Delta Despar vogliono la rivincita per restare in corsa nei play off.



A Perugia va in scena la semifinale di ritorno di Champions. La squadra di Lorenzetti è imbattuta nel torneo continentale e si presenta forte del 3-0 dell'andata. Questa sera basteranno due set per passare in finale.

Ma se Perugia si imponesse per 3-0 o 3-1 tutto sarebbe affidato al Golden set decisivo.

In campo alle 20.30 con la diretta di RaiSport sul canale 58.



Decisiva la partita di ritorno a Sanbapolis

Si aggrappa al fattore campo la Delta Despar Trentino, impegnata a Trento negli ottavi di finale play off scudetto della serie A femminile.

Dopo la sconfitta di Scandicci, le gialloblù di Matteo Bertini devono centrare l'impresa.

Obiettivo ribaltare il risultato dell'andata, vincere almeno 3-1 ed allungare la sfida al decisivo Golden Set.

La partita comincia alle 18.30: aggiornamento in diretta da Sanbapolis nel nostro Tg della sera.