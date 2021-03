Dai sindacati sì alle scuole aperte, ma chiedono garanzie su vaccini e test

E' vigilia di un nuovo rientro per 45 mila piccoli scolari trentini con la prospettiva che dopo Pasqua si prosegua in presenza, anche per le prime medie.Il Premier Draghi ha infatti anticipato la necessità di far tornare in classe in zona rossa la fascia di giovani, fonte di minore contagio.Bene la riapertura - per CGIL e CISL - segno che lo sforzo collettivo contro il virus sta dando i suoi frutti.Alla Giunta provinciale, che ha anticipato le mosse del Governo, il sindacato chiede garanzie sulla campagna vaccinale e sforzi sui test innovativi.Fuori dal coro la voce dell'ex presidente Ugo Rossi, che sui social dice "sbagliato inseguire il consenso, riaprendo solo per tre giorni. Giusto investire sui tamponi come in Alto Adige, sulle vaccinazioni e sul recupero delle ore di scuola perse".Domani intanto inizierà la campagna sui disabili gravi e su operatori e assistenti.In Trentino sono 85600 i vaccinati, di cui quasi 30 mila hanno ricevuto la seconda dose. In percentuale, il 41,37%. Al top delle regioni italiane.