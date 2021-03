Tornano a salire i ricoveri, nell'ultima giornata 215 contagi e 3 morti

Impennata nel numero di pazienti ricoverati nei reparti covid degli ospedali trentini. I 30 nuovi ingressi registrati nelle ultime 24 ore - a fronte di 19 dimissioni - portano il totale dei ricoveri a quota 247, 9 in più rispetto all'ultima rilevazione. Stabile, 44, il numero dei malati che necessitano assistenza in terapia intensiva.



Sempre in ospedale sono avvenuti due dei 3 decessi registrati nella giornata, 2 donne e 1 uomo di età comprese fra gli 82 e i 91 anni.



Quanto ai nuovi contagi, il tasso di positività si colloca al 6,6%. A determinarlo, 215 nuovi casi di infezione diagnosticati dall'analisi di 3.256 tamponi, tra molecolari e antigenici.



Capitolo vaccini, oltre 2.700 le dosi somministrate nell'ultima giornata, che portano il totale a 88.412. Tra queste, più di 30mila sono dosi di richiamo.