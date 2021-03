Sci di fondo, il fiemmese Marco Selle lascia la guida delle nazionali

Dopo nove anni trascorsi nel ruolo prima di allenatore responsabile della squadra di Coppa del mondo e poi di direttore tecnico delle squadre nazionali di sci di fondo, Marco Selle e la Federazione Italiana Sport Invernali "hanno deciso di comune accordo di interrompere il loro rapporto di collaborazione".



La notizia è stata resa nota dalla Fisi, che in una nota dice "grazie a Selle per la passione e la competenza che ha messo quotidianamente in campo durante tutti questi anni" a nome del presidente Flavio Roda. "La Federazione gli augura ogni bene per i suoi impegni futuri”, conclude la nota.



Da parte sua, Selle ha ringraziato “FISI e le Fiamme Oro Moena a cui appartengo per avermi dato l’onore e l’onere di ricoprire più ruoli nel corso della mia carriera all’interno della Federazione stessa. Ho dato tutto quello che avevo - prosegue il tecnico trentino - in termini di energie, competenze ed entusiasmo, prendendo molte decisioni difficili, soprattutto in una stagione resa talmente complicata dalla pandemia. Lascio il mio ruolo nella speranza che il futuro staff tecnico porti benefici all’intero movimento”.