In Trentino tornano in classe i bambini di nidi materne ed elementari

Classe elementare

La Giunta trentina anticipa le scelte del Governo che, dati del contagio permettendo, intende ripartire con le scuole in presenza anche nelle zone rosse dopo le vacanze pasquali.

Così accade oggi (lunedì 29 marzo) in Trentino, dove tornano in classe i più piccoli degli asili nido e delle scuole dell'infanzia ma anche i bambini un po' più grandi delle primarie di primo grado. Restano in didattica a distanza studenti di medie e superiori; per loro l'impegno dell'assessore all'istruzione Mirko Bisesti è a un ritorno in classe dopo Pasqua, sempre che le condizioni sanitarie lo permettano.