Contagi sotto quota 200. Nessuna nuova vittima del Covid19

In Trentino sono 61 i nuovi casi risultati positivi al molecolare ai quali si affiancano altri 116 positivi all’antigenico.

Diminuisce ulteriormente la pressione negli ospedali che al momento registrano 248 pazienti covid, di cui 45 in rianimazione (2 in meno rispetto a ieri).



Tra i nuovi positivi, gli asintomatici sono 69, curati a domicilio come i 102 pauci sintomatici rilevati oggi.

Fra i giovanissimi ci sono 28 ulteriori casi (3 hanno tra 0-2 anni, 3 tra 3-5 anni, 5 tra 6-10 anni, 6 tra 11-13 anni e 11 tra 14-19 anni) mentre sono più numerosi quelli individuati fra gli ultra settantenni (16 nella fascia 60-69 anni, 17 tra 70-79 anni e 10 di 80 e più anni).



Le dimissioni dall’ospedale ieri sono state 22; i nuovi ingressi invece si sono fermati a 15.

Aumentano inoltre di altre 212 unità le guarigioni che dall’inizio pandemia risultano essere dunque 35.486.

Oltre 2.800 i tamponi: quelli molecolari sono stati 1.350 (928 analizzati dal Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento ed altri 422 alla Fem).

È pari a 1.491 invece il numero dei tamponi antigenici notificati all’Azienda sanitaria.

​Le vaccinazioni intanto sono arrivate a 82.676 di cui 28.978 seconde dosi.

Nella fascia degli ultra ottantenni sono 38.925 dosi finora somministrate; quelle della fascia 70-79 anni invece sono state finora 7.244.