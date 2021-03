A Perugia Trentino Itas vola in finale di Champions League

Trentino Itas a fine partita

La Trentino Itas ha conquistato dunque a Perugia la sua quinta finale di Champions League, finora tre vittorie e una sconfitta.

Forti del 3-0 nel match di andata, gli uomini di Lorenzetti nella gara di ritorno delle semifinali hanno sofferto, perdendo i due set iniziali, 25-22 e 25-17

Poi la splendida reazione nel terzo e quarto set vinti per 23-25 e 17-25, che sono valsi il pass per Verona, per la finale della Coppa dalle grandi orecchie, che si giocherà sabato primo maggio a Verona. Lì Giannelli e compagni troveranno la formazione polacca dello Zaksa che ha eliminato la corazzata russa del Kazan.

Nella sfida di mercoledì sera a Perugia il quinto e inutile set è stato vinto dalla squadra di casa per 15-6, ma Trentino Itas aveva a quel punto già conquistato automaticamente la qualificazione per la finale.