Trentino verso un'altra settimana in zona rossa. Manca l'ufficialità

Guardare il trend

Il Trentino vede rosso anche per la settimana che precede Pasqua. Idall'Istituto superiore di sanità alla Pat non lasciano sperare infatti in un alleggerimento delle misure anti contagio.e oscilli da 0,96 a 1,07 - quindi con un minimo al di sotto del fatidico 1 - a rendere automatico il semaforo rosso ad attività e spostamenti èsu 100mila abitanti nei sette giorni precedenti: il dato trentino è 279, seppur in discesa. A questo si aggiunge il tasso di, sempre ben al di sopra della, ma in costante discesa nei giorni scorsi.Dati dunque dama che - a vedere il trend, ha detto il presidente della provincia Maurizio Fugatti - lascianonella settimana successiva a quella di Pasqua. Tanto da spingere la provincia ad anticipare l'apertura delle scuole , seppur solo per tre giorni e, già dall'ultima settimana di marzo.A corroborare l'c'è anche una altro dato,ma reso noto da Fugatti: il cosiddetto. Si tratta di una sorta difatta dall'Iss, che vede il Trentino nelle prossime settimane. Ben al di sotto della soglia critica.L'ufficialità della classificazione di colore del Trentino è attesa per la serata di venerdì.