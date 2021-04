Covid in Trentino: 13 contagiati su 636 test complessivi. Zero decessi

I dati di lunedì 19 aprile 2021. Nessun decesso per Covid nelle ultime 24 ore in Trentino e 13 contagi individuati attraverso 636 test complessivi. In particolare sono 5 i nuovi casi positivi "scoperti" mediante 201 tamponi molecolari e 8 tramite 435 antigenici.



I nuovi ricoveri in ospedale sono stati 7, mentre le dimissioni si sono fermate a 3. Il numero totale di pazienti Covid in ospedale sale dunque a 161(+4) di cui 28 persone in rianimazione (dato stabile).



Altre 38 persone invece sono guarite: dall'inizio della pandemia sono 40.397.



Intanto le vaccinazioni sono arrivate a un passo dalle 140.000 (139.518 per la precisione, compresi 41.208 richiami e le dosi riservate ad ultra ottantenni e ultra settantenni, rispettivamente 53.502 e 32.105).