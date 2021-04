Covid in Trentino: 6 morti e 127 nuovi contagi su 2.904 test complessivi

I dati di sabato 3 aprile, vigilia di Pasqua.



Dall'inizio della pandemia il Trentino registra 1360 vittime del Covid19. In questa conta tragica rientrano anche i 6 morti delle ultime 24 ore: si tratta di 5 uomini e di 1 donna e la loro età va dai 63 ai 92 anni. Cinque di loro sono morti in ospedale.



L’Azienda provinciale per i servizi sanitari informa che 1.767 tamponi molecolari hanno individuato 54 nuovi casi positivi e 1.137 test rapidi hanno "scoperto" altri 73 nuovi contagiati, complessivamente 127. I molecolari hanno inoltre confermato 89 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.



I nuovi casi sono per ora seguiti tutti a domicilio. Tra i nuovi positivi, 15 hanno tra i 60 ed i 69 anni.



Cala ancora il numero dei pazienti Covid in ospedale: sono 230, dei quali 51 (dato stabile) nei reparti di rianimazione. Le ultime dimissioni sono state 22, a fronte di 17 nuovi ingressi.



Sul versante dei guariti, altre 213 persone si lasciano l’infezione alle spalle: da inizio pandemia sono 37.620.



Prosegue nel frattempo la campagna vaccinale anti Covid: le somministrazioni sono arrivate a quota 103.454, cifra che comprende 34.312 seconde dosi. Ricordiamo che da mercoledì 7 aprile si apriranno le prenotazioni del vaccino tramite CUP anche per chi ha tra i 70 ed i 75 anni.