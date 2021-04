Caporalato, quattro persone denunciate ad Aldeno

I carabinieri hanno denunciato 4 persone per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Fuori dalla terminologia da codice penale, l'accusa è di caporalato.



Secondo le ricostruzioni dell'indagine i quattro - 3 italiani e un pakistano - sfruttavano 16 lavoratori agricoli provenienti proprio dal Pakistan, che venivano sottopagati e sottoposti a condizioni di lavoro e vita estremamente disagevoli.



In particolare, hanno accertato i carabinieri anche grazie ad apposite perquisizioni, gli sfruttatori si appropriavano di parte dei guadagni dei lavoratori e li costringevano a coabitare in locali angusti, spesso insalubri e sovraffollati. Il tutto anche approfittando delle difficoltà linguistiche delle vittime, per le quali costituivano l’unico punto di riferimento.



L'operazione è stata condotta dai carabinieri della compagnia di Rovereto e della stazione di Aldeno, insieme all’ispettorato del Lavoro della Provincia di Trento e anche grazie alle relazioni instaurate con la locale comunità pakistana.