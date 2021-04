Nessuna vittima a Pasqua. Ma crescono ancora le terapie intensive (53)

Crescono ancora le terapie intensive: oggi sono 53 i pazienti gravissimi

Nessuna vittima registrata in Trentino nel giorno di Pasqua. Ma continuano a crescere i numeri delle terapie intensive: 53, due in più di sabato.



La giornata festiva porta ovviamente numeri ridotti per quanto riguarda i tracciamenti. 40 nuovi positivi su 666 tamponi (532 tamponi molecolari e 134 antigenici) pari ad un tasso di contagio del 6 per cento.



I contagi fra giovanissimi sono quattro (1 tra 6-10 anni, 2 tra 11-13 anni e 1 tra 14-19 anni) mentre 6 nuovi positivi hanno tra 60-69 anni, 6 tra 70-79 anni e 4 di 80 e più anni.



Sale - ed è il dato più preoccupante - il numero dei pazienti in terapia intensiva che arriva a 53, due in più di ieri. Invariato (183) il numero degli altri pazienti ricoverati in ospedale: ci sono stati 8 ricoveri e 6 dimissioni (e due sono stati trasferiti in rianimazione)



Vaccinazioni ovviamente ridotte per i giorni festivi: una ventina in tutto. Complessivamente sono state distribuite 104.168 dosi, cifra che comprende i 34.446 richiami fin qui effettuati.



Le dosi che hanno interessato gli ultra ottantenni sono 46.450; nella fascia 70-79 anni la cifra è pari a 13.919.