Due morti e 93 nuovi contagi in Trentino. Calano a 100 i ricoverati

Sono 36 i nuovi casi positivi al molecolare e 57 all’antigenico.

I molecolari hanno confermato anche 6 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Poco meno della metà dei nuovi casi è privo di sintomi (43 persone).

Più in generale, ci sono 16 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare (3 hanno tra 0-2 anni, 4 tra 3-5 anni, 3 tra 6-10 anni, 2 tra 11-13 anni e 4 tra 14-19 anni) con 98 classi in quarantena.



Nelle fasce più mature troviamo invece 14 nuovi casi nella categoria 60-69 anni, 3 tra 70-79 anni e 3 di 80 e più anni.



Negli ospedali le dimissioni anche ieri sono state più numerose dei nuovi ingressi (12 contro 7): al momento ci sono 100 pazienti covid ricoverati di cui 26 in rianimazione.

Uno dei decessi registrati oggi è avvenuto proprio qui.

I guariti sono 41, cifra che porta il totale a 41.360.



Sul fronte tamponi, i molecolari analizzati ieri sono stati 1.296 (746 all’Ospedale Santa Chiara e 550 alla Fem) ai quali si affiancano i 1.120 test rapidi notificati all’Azienda sanitaria.



Infine il piano delle vaccinazioni: questa mattina è stata toccata quota 166.124, compresi i 41.931 richiami. Nella cifra complessiva rientrano anche le 55.287 dosi somministrate ad ultra ottantenni e quelle per le fasce 70-79 e 60-69 anni, rispettivamente 39.587 e 24.464.