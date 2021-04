Covid19 in Trentino: un decesso. Contagi stabili, terapie intensive in calo

Preparazione delle dosi di vaccino

Con l'unico decesso registrato in Trentino nel bollettino sanitario del 18 aprile, arriva a 1389 il numero delle vittime del Covid 19 in Trentino.

Sostanzialmente stabile il numero dei nuovi contagi (85) emersi dall'analisi di circa 1900 tamponi, con un tasso di positività dunque del 4,5% leggermente più alto rispetto a quello del 17 aprile.

Ricoveri in aumento, sono 157 (+10), ma è quanto accade solitamente col rinvio delle dimissioni in coincidenza del fine settimana (ci sono stati infatti 12 nuovi ingressi e un'unica dimissione). Si conferma invece la lenta ma costante riduzione dei posti occupati nei reparti di massima intensità: i pazienti Covid in rianimazione sono infatti 28 (-3).

Nel dettaglio, i nuovi contagi fra bambini e ragazzi sono una decina (1 ha meno di 2 anni, 1 tra 3-5 anni, 3 tra 6-10 anni, 1 tra 11-13 anni e 4 tra 14-19 anni) e le classi in quarantena sono 44. Fra le fasce più mature troviamo 12 contagi fra 60 e 69 anni, 5 tra 70-79 anni e 3 di 80 e più anni.



Prosegue intanto il programma delle vaccinazioni che arriva a quota 137.473 somministrazioni (compresi 41.206 richiami), con l’incremento maggiore registrato nella fascia 70-79 anni (31.672 dosi), anche se continua a crescere, seppur di poco, il numero dei vaccinati ultra ottantenni (finora 53.412 dosi).

Da inizio pandemia sono guarite 40.359 persone, inclusi i 130 dell'ultima giornata.