Ancora un decesso da covid in Trentino, i nuovi contagi sono 16

.

L'epidemia da covid19 registra un nuovo decesso in Trentino secondo il bollettino diffuso oggi, 26 aprile. Il totale delle vittime da inizio pandemia arriva così a 1.400.



Sul fronte del contagio, i nuovi casi di infezione diagnosticati nelle ultime 24 ore sono stati 16 su un totale di 428 tamponi analizzati, con il tasso di positività che si attesta al 3,7%.



Pochi i nuovi ingressi in ospedale, 7, mentre le dimissioni sono state 3. Il totale dei ricoveri negli ospedali trentini risale così lievemente a 115 - 3 in più del giorno prima - mentre i posti letto occupati in terapia intensiva scendono da 27 a 26.



Capitolo vaccinazioni, superata la soglia delle 160mila dosi somministrate. Poco più di un quarto sono richiami, 55mila dosi sono state destinate agli ultraottantenni, quasi 38mila ai settantenni e 22mila ai sessantenni.