Covid19: un decesso, 120 nuovi contagi, oltre 145.000 vaccinazioni

Proseguono le vaccinazioni

Sono 120 dunque i nuovi casi positivi trovati in Trentino a fronte di circa 2.500 tamponi analizzati. Purtroppo si registra anche un decesso, un uomo ricoverato in ospedale.

Fra i giovanissimi, l’infezione ne ha raggiunto altri 25: 4 hanno meno di 2 anni, 2 sono in fascia 3-5 anni, 4 tra 6-10 anni, 5 tra 11-13 anni e 10 tra 14-19 anni. Le classi in quarantena ieri erano 57.

Salendo con l’età, troviamo 13 nuovi casi in fascia 60-69 anni, 4 tra 70-79 anni e 5 fra soggetti che hanno 80 e più anni.

Scende ancora il numero dei pazienti covid ricoverati in ospedale: le dimissioni sono state 10 mentre i nuovi ingressi sono stati 8.

Attualmente sono 146 gli ammalati in reparto, di cui 29 in rianimazione.

In ospedale si è verificato inoltre l’unico decesso riportato oggi nel bollettino (un uomo).

I guariti nel frattempo arrivano a quota 40.684, con i 142 di oggi.

Le vaccinazioni invece sono 145.503, comprese 41.349 seconde dosi e le somministrazioni finora effettuate a ultra ottantenni, ultra settantenni e ultra sessantenni rispettivamente 54.035, 34.486 e 13.643