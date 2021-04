Curling, "Ital-Trentino" a caccia di un biglietto per le olimpiadi

Curling, la nazionale a caccia di un posto per Pechino 2022

L'Italia maschile di curling, composta da ben tre trentini (Mattia Giovanella, Sebastiano Arman e Amos Mosaner a cui si deva aggiungere lo svizzero-cembrano Joel Retournaz), dopo due vittorie consecutive, รจ incappata ieri nella prima sconfitta ai Mondiali canadesi di Calgary.



Contro la Svezia, campione in carica e grande favorita della manifestazione, gli azzurri si sono arresi solo per 7-6 al supplementare al termine di una sfida tiratissima.



Ora gli azzurri sono attesi contro la Germania.



Ai mondiali canadesi sono presenti 14 formazioni. Al termine del girone allargato, saranno 6 le squadre che si giocheranno le medaglie, ma soprattutto avranno staccato il biglietto per le Olimpiadi invernali di Pechino del 2022. V