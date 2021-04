Covid19: aprile si chiude con un decesso e 97 nuovi positivi

.

Il bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari del Trentino comunica che sono 58 i nuovi casi positivi al molecolare e 39 quelli all’antigenico su 2514 tamponi analizzati.

Le vaccinazioni invece arrivano ormai a 175.000 ed i guariti da inizio pandemia, con gli 82 di oggi, arrivano a quota 41.561.

I contagi continuano a colpire fra i giovanissimi: ce ne sono altri 31 (5 hanno tra 0-2 anni, 5 tra 3-5 anni, 5 tra 6-10 anni, 5 tra 11-13 anni e 11 tra 14-19 anni). Le classi in quarantena al momento sono 82. Contagi anche fra gli anziani: ce ne sono altri 6 fra gli ultra ottantenni, 3 in fascia 70-79 anni e 11 tra i 60 ed i 69 anni.

Migliora la situazione negli ospedali dove i pazienti covid al momento sono 89, di cui 20 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 8 nuovi ricoveri mentre le dimissioni sono state 11.

Sul fronte delle vaccinazioni si va verso le 175mila, compresi 42.244 richiami. Nel dettaglio, agli ultra ottantenni finora sono state somministrate 55.664 dosi, nella fascia 70-79 anni 41.639 dosi e tra i 60-69 anni 29.490 dosi.