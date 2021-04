Covid in Trentino: ricoveri ancora in calo, ma altri quattro decessi

Laboratorio di analisi

Sono ancora quattro le vittime del Covid in Trentino registrate nel bollettino del 22 aprile. Tre sono decedute in ospedale, la più giovane aveva 57 anni.

Arriva così a 1398 il numero complessivo delle vittime trentine da inizio pandemia.

Sono 104 i nuovi casi rilevati dall'analisi di 2235 tamponi, con un tasso di positività al 4,6%.



Confermato il calo dei ricoveri: 125 i pazienti in ospedale (-21 ), 4 i nuovi ingressi e 22 le dimissioni.

26 i pazienti ricoverati in rianimazione (-3).

Ci sono poi 104 nuovi guariti che portano il totale a 40.788.

I contagi fra giovanissimi oggi sono 21 (4 hanno tra 0-2 anni, 1 tra 3-5 anni, 5 tra 6-10 anni, 4 tra 11-13 anni e 7 tra 14-19 anni), le classi in quarantena ieri risultavano 57. Fra i più anziani il virus ha colpito 10 persone in fascia 60-69 anni, 4 tra 70-79 anni e 2 di 80 e più anni.

Continua la campagna vaccinale: 2.892 le iniezioni nelle ultime 24 ore, con le dosi complessivamente somministrate a 148.395 di cui un terzo richiami (41.447).