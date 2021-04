La curva dei ricoveri non scende. Sempre 51 le terapie intensive

Terapie intensive, in Trentino i numeri rimangono peoccupanti

Non scende il numero dei ricoveri in Trentino. Oggi sono 234, quattro più di ieri. Gli ingressi sono stati 13, a fronte di otto dimissioni.



Sempre preoccupante il numero delle terapie intensive (51), numero uguale a ieri.



Ci sono due nuove vittime (età media 77 anni) portando il totale da inizio pandemia a 1.362.



Ci sono anche 169 nuovi contagi (ieri erano stati 127) a fronte di poco meno di 2mila tamponi (1959) e con un tasso di contagio che sale a 8,6 per cento.



Oggi si registrano 39 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare: 10 hanno tra 0-2 anni, 4 tra 3-5 anni, 7 tra 6-10 anni, 7 tra 11-13 anni e 11 tra 14-19 anni.



Tra le classi più mature invece troviamo 21 nuovi casi nella fascia 60-69 anni, 12 tra 70-79 anni e 8 di 80 e più anni.



Infine, le vaccinazioni. In queste ore di pasqua, sono state distribuite 692 vaccinazioni che portano il totale a 104.146 di cui 34.437 seconde dosi.



A persone ultra ottantenni sono state somministrate 46.438 dosi, mentre sono 13.919 quelle riferite alla fascia 70-79 anni