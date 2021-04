Cinque vittime, ma calano i ricoveri. Tasso di contagio al 4,5 per cento

.

Altre 5 vittime per Covid 19 in Trentino. Il totale delle vittime da inizio pandemia è di 1371. Si tratta di 3 donne e di 2 uomini, di età compresa fra i 78 ed i 94 anni.



Sono 103 i nuovi contagi a fronte di appena 2.307 tamponi. Il tasso di positività è oggi del 4,5 per cento.



Calano i ricoveri in ospedale: sono 214 (ci sono 11 nuovi ingressi e 22 dimissioni). Scendono di 5 unità le terapie intensive dove oggi sono presenti 48 pazienti. Nelle ultime ore si è registrato un solo nuovo ingresso.



Torna a superare la soglia dei duemila (2.368) il numero dei vaccini effettuati oggi. Complessivamente, sono stati distribuite 107.502 dosi, di cui 35.616 per il richiamo.