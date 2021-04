Decreto sostegni: in Trentino oltre 12 milioni e mezzo di Euro

.

Sono partiti gli ordinativi di pagamento delle prime 600mila istanze relative al Decreto Sostegni presentate sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate.



Il Decreto Sostegni del governo Draghi prevede sostegno al reddito, tutele per il lavoro e indennizzi per Partite IVA, imprese e commercianti che hanno perso fatturato a causa della crisi Covid-19, dei vari DPCM anti Coronavirus e delle restrizioni applicate.



L'importo complessivo è di 1.907.992.796 euro a favore delle imprese destinatarie dei sostegni che hanno presentato la domanda entro la mezzanotte del 5 aprile 2021.



In Trentino a fronte di 3.496 domande vengono pagati 12.673.920 Euro.



I contribuenti coinvolti vedranno accreditarsi le somme direttamente sul conto corrente indicato nella domanda oppure potranno usare l’importo riconosciuto in compensazione.

Dal 30 marzo, giorno dell’apertura del canale telematico dell’Agenzia delle Entrate, ad oggi sono circa un milione le domande del contributo a fondo perduto inviate con l’apposita piattaforma informatica delle Entrate gestita con il partner tecnologico Sogei.