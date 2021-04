Emergenza sanitaria, si cerca personale abilitato all'estero

Medici chirurghi, infermieri ed operatori socio-sanitari che abbiano conseguito all'estero la professione vogliano lavorare temporaneamente in Trentino durante l'emergenza sanitaria da coronavirus.



E' rivolto a loro l'avviso per la manifestazione di interesse approvato dalla giunta provinciale, in applicazione di una norma nazionale che consente l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali che possiedono un titolo conseguito all’estero e non ancora riconosciuto dal Ministero della Salute.



L'avviso sarà aperto fino al 31 dicembre 2021, salvo proroghe. Chi farà domanda e risulterà idoneo sarà iscritto in specifici elenchi, messi poi a disposizione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private.



L'obiettivo, secondo l'assessore Segnana, è "permettere alle strutture sanitarie e socio-sanitarie che lo ritengono opportuno, purché impegnate nell’emergenza da covid19, di selezionare i professionisti che maggiormente rispondono alle proprie esigenze per l’erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria".