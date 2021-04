Sequestrate dalla GdF 25 tonnellate di prodotti petroliferi di contrabbando

Un controllo stradale della guardia di Finanza lungo la statale della Valsugana ha portato alla scoperta di 25 tonnellate di prodotto petrolifero di contrabbando, che è stato sequestrato insieme all'autoarticolato che lo trasportava. Denunciato l'autotrasportatore che era alla guida del mezzo.



Dopo averlo fermato per un controllo di routine, gli agenti della fiamme gialle si sono insospettiti perché, dai documenti, l'autoarticolato risultava dover raggiungere un paese del sud Italia. E considerato il luogo di partenza, la Valsugana non sembrava esattamente sul percorso più breve.



Così i finanzieri hanno controllato il carico e hanno scoperto che, dietro un contenitore di sapone industriale - il carico "ufficiale" del mezzo - era nascosta una cisterna che conteneva prodotto petrolifero di contrabbando, una miscela di olio lubrificante e gasolio per autotrazione, destinata, verosimilmente, ad essere venduta in nero a impianti di distribuzione stradale.



Il conducente del mezzo è stato denunciato per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle accise, con l’aggravante del notevole quantitativo contrabbandato, che prevede la reclusione fino a cinque anni.



Sequestrati il container con il prodotto petrolifero e l’autoarticolato utilizzato per compiere il reato, destinato alla confisca secondo le norme doganali.