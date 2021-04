"Anche il Trentino chiederà al Governo aperture anticipate"

Il presidente della Provincia Maurizio Fugatti

Vista la situazione dei contagi in Trentino, tornato sotto la soglia dei 250 su 100mila abitanti, "ci affiancheremo ad altre regioni che faranno richiesta al premier Mario Draghi di valutare ipotesi di aperture anticipate, sicuramente rispetto al 30 di aprile. Se la situazione attuale dei contagi fosse confermata si potrebbero valutare le aperture prima rispetto a quanto previsto". Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di

Trento, Maurizio Fugatti. "La proposta delle regioni ritengo che sarà per il 20 di aprile ma - ha aggiunto - se ci sono le condizioni sanitarie ed i parametri lo dovessero permettere non vedo perché non si possa fare il 15 o

anche prima".