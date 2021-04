Scialpinista bellunese ferito, interviene il soccorso alpino del Trentino

Un intervento dell'elisoccorso

L'intervento è avvenuto in Val Focobon, Falcade, provincia di Belluno.

Nel primo pomeriggio di ieri uno scialpinista di 55 anni del posto si era infortunato ad un arto superiore mentre stava affrontando, con un compagno, il canale nei pressi della Casera di Focobon, sopra l'abitato di Falcade, quota 1.700 metri circa.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Trentino è stato attivato poco dopo l'allarmente perché l'elicottero del Suem del Veneto era impegnato in altro intervento.



L'elicottero di Trentino Emergenza ha verricellato sul posto il Tecnico di Elisoccorso; in una seconda rotazione un operatore della Stazione San Martino di Castrozza del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino è stato portato in quota per dare supporto all'equipaggio nelle operazioni di recupero.

Lo scialpinista infortunato è stato stabilizzato e recuperato a bordo. E' stato trasferito all'ospedale di Cavalese, mentre il suo compagno di escursione è stato accompagnato a valle fino a Falcade dal secondo soccorritore.