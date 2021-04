Itas ancora ko, in finale va Civitanova

Itas-Lube

L'Itas Trentino non è riuscita ad allungare la semifinale scudetto contro la Lube Civitanova.



Sotto per 2 match a 1 nel penultimo atto di Superlega, i trentini non avevano altra possibilità che la vittoria, per provare a staccare il pass per la finale nella decisiva gara 5.



Ma alla Blm group arena è arrivato ancora un successo per i marchigiani, il terzo di fila, dopo che Trento aveva illuso con la vittoria in gara 1.



Tre a 0 il risultato in favore della Lube, con parziali a 19, 23 e ancora 23. Punteggi che testimoniano come, a parte il primo set, l'Itas abbia giocato spesso alla apri degli avversari, ma abbia poi sempre ceduto nei momenti decisivi.



Ora l'attesa si sposta verso il primo maggio, quando a Verona Trento giocherà la finale di Champions. La classica partita che vale una stagione.