Volley & calcio: un mercoledì di grande sport

Un mercoledì sportivo che promette emozioni: comincia il calcio Trento che da capolista al Briamasco incontra la diretta inseguitrice Manzanese, Se gli aquilotti vincessero porterebbero a +9 il loro vantaggio.

Dopocena l'Itas Trentino cerca di mettere in parità il confronto con Civitanova nella semifinale playoff.



QUI ITAS TRENTINO

L'appuntamento è alle 20.30 di mercoledì alla BLM Group Arena di Trento: si gioca con la Cucine Lube gara 4 di Semifinale Play Off Scudetto SuperLega.

L'Itas è sotto 1-2 nella serie al meglio dei cinque incontri.

Dunque c'è un solo risultato utile: una vittoria per portare il confronto a gara cinque.

Quale sarà l'elemento decisivo? l'atteggiamento al servizio e in ricezione.

Diretta su RAI Sport.

Calcio Trento

QUI CALCIO TRENTO

Alle 15 al Briamasco il recupero di un match che vale mezzo campionato: dopo quattro rinvii va finalmente in scena la sfida d’alta classifica tra Trento e Manzanese.

I gialloblù guidano la classifica con 54 punti. I friulani sono secondi a 48 (entrambe devono recuperare due incontri).

Per gli aquilotti una vittoria porterebbe il vantaggio a +9, ipotecando la vittoria in campionato.

Il Trento è reduce da 18 risultati utili consecutivi, non perde dal 22 novembre e in casa è imbattuta.

La Manzanese, invece, in trasferta ha sin qui giocato dodici partite, vincendone 7, pareggiandone 3 e perdendone 2.





La classifica del girone C.

Ac Trento** 54; Manzanese** 48; Union Clodiense**** 41; Luparense 40; Arzignano Valchiampo*, Belluno**, Mestre 39; Cartigliano 37; Caldiero Terme* 35; Adriese, Cjarlins Muzane* 34; Union San Giorgio Sedico 33; Este** 31; Delta Porto Tolle*****, Montebelluna 28; Virtus Bolzano 26; Ambrosiana** 25; Campodarsego* 24; Union Feltre 23; Chions* 17.



*****: 5 partite in meno

****: 4 partite in meno

**: 2 partite in meno

*: 1 partita in meno