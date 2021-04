Ristoratori, albergatori, commercianti in piazza: "Fateci riaprire"

I manifestanti in piazza Dante



"Fateci riaprire! Fateci lavorare", questo il grido delle partite Iva a Trento. In piazza venerdì mattina davanti al palazzo della Provincia e poi in corteo fino al commissariato del Governo baristi, ristoratori e commercianti. Ma anche artisti e addetti al turismo. Quella parte dell'economia colpita duro dalla pandemia.

La manifestazione organizzata sui social è partita dal piazzale ex Zuffo ed è approdata in Piazza Dante, col presidente della Provincia Maurizio Fugatti che è sceso per incontrare i manifestanti, insieme anche all'assessore al commercio e turismo, Roberto Failoni.

Stessa cosa al palazzo del Governo, dove anche il commissario, Sandro Lombardi ha incontrato i manifestanti.