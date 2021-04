Dopo due mesi di siccità, pioggia in arrivo

Nuvole si addensano sulla Paganella

Per trovare l'ultima pioggia significativa sul Trentino bisogna sfogliare il calendario all'indietro fino al 10 febbraio. Quel giorno ne caddero 20 millimetri. Poi qualcosa come 5 millimetri in marzo.

Insomma due mesi di siccità. E una primavera volubile, con giornate estive (massime superiori ai 25°) e giornate invernali (con le recenti gelate notturne).

Ed ora si annuncia la pioggia.

Meteotrentino prevede che nella notte fra sabato e domenica arriveranno i primi rovesci, soprattutto nelle zone meridionali del Trentino.

Il grosso delle precipitazioni lunedì pomeriggio.

Cadranno fra i 50 e i 60 millimetri di pioggia.

Nevicate fino a lambire i 1.000 metri e sopra i 1.800 metri martedì si conteranno fino a 60 cm di neve fresca.