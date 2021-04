Over 70. In poche ore, già arrivate oltre 7 mila prenotazioni

Da oggi sono possibili le prenotazioni della classe 70-74 anni

Le prenotazioni sono scattate alla mezzanotte. Stiamo parlando per le classi di età che vanno dai 70 ai 74 anni, ovvero le persone nate tra il il 1947 e il 1951.



In poche ore si sono superate le 7.500 prenotazioni su una platea di circa 28 mila persone. (In un primo momento, fonti dell'Azienda avevano parlato di quasi 10mila, poi il dato è stato corretto).



Le prime somministrazioni agli over 70 cominceranno già nei prossimi giorni.



Intanto, con l'ultimo arrivo di 12mila dosi, l'utilizzo del siero Pfizer viene allargato a tutte le fasce di età o di rischio vaccinabili.