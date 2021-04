Rovereto: un nuovo insediamento industriale e nuovi posti di lavoro

"Ex Pre Metal” di Rovereto: al via un piano di reindustrializzazione dell’area

L'area è quella “ex Pre Metal” di via Fornaci a Rovereto.

L'idea è di insediare una nuova attività industriale.

Per questo Trentino Sviluppo ha pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse all’insediamento di nuove attività industriali nell’area.



Il bando prevede la locazione ordinaria di un lotto di circa 15 mila metri quadrati secondo condizioni orientate ad un “deciso piano di reindustrializzazione con importanti risvolti di riconversione occupazionale, di innovazione tecnologica, di produzione ad alto valore aggiunto”.



La domanda con l’offerta economica al rialzo, su base d’asta di 70 mila euro, dovrà essere accompagnata da un progetto di insediamento che sarà valutato per l’innovatività del processo produttivo e per l’impatto occupazionale sul territorio provinciale.

L’accordo raggiunto sarà oggetto di un protocollo d’intesa tra la Provincia autonoma di Trento, Trentino Sviluppo e l’azienda proponente.

Le realtà industriali possono formalizzare il proprio interesse entro il 30 aprile prossimo utilizzando la modulistica presente sul sito di Trentino Sviluppo nella sezione “Bandi e appalti”.