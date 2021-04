Le scritte dei pastori della val di Fiemme diventano street art in Spagna

Dai pascoli della val di Fiemme di metà '800 alla street art della Urban School di Barcellona.



E' il percorso, lungo e tortuoso, ma molto affascinante, compiuto dalle testimonianze lasciate dai pastori sulle pareti rocciose del monte Cornón, che sovrasta gli abitati di Tesero, Panchià, Ziano e Predazzo.



Testimonianze pittoriche, scritte realizzate con pennelli rudimentali e ocra rossa, che da tempo sono oggetto di studio da parte del Museo degli usi e costumi della gente trentina, a San Michele, che hanno colpito la fantasia e ispirato lo street artist catalano Jaume Gomes, che le ha riprodotte, a modo suo, in diverse zone della Catalogna, ad esempio lungo il corso del fiume Besos e sul confine pirenaico tra Spagna e Francia.



A metà del XIX secolo, alcuni pastori fiemmesi usavano segnare sulle rocce anno, mese e giorno del loro passaggio verso il pascolo, accompagnandoli con le proprie iniziali, con il conteggio del bestiame pascolato, qualche disegno, messaggio di saluto o aneddoto relativo al lavoro in montagna.



Tra i disegni che hanno ispirato Gomes, una sorta di autoritratto raffigurante un omino che fuma la pipa, realizzato sul Cornón nel 1842. Dell’autore del disegno non conosciamo il nome, ma solo le iniziali, MS, sormontate da un simbolo, il segno di famiglia o di casa, che permetteva ai contemporanei di riconoscerlo.



Gli studi del museo di San Michele hanno permesso di appurare che all'epoca di quel disegno MS aveva 11 anni e che ha lasciato tracce sulle pareti del Cornón fino al 1857.