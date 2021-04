Tornano le gare di skiroll, cinque atleti trentini nella squadra nazionale

Michele Valerio Carisolo Skiroll

Dopo la sospensione causata dal Covid nel 2020, torna la stagione nazionale e internazionale dello skiroll, col Trentino protagonista, sia per gli atleti nostrani inseriti nel team Italia skiroll (sono cinque su 21) che per le località scelte poer alcune delle massime competizioni.

La Fisi ha infatti ufficializzato la composizione delle squadre nazionali e il calendario gare.

Nel dettaglio nella squadra A sono inseriti Jacopo Giardina del Team Futura, Matteo Tanel del Robinson Team e Michele Valerio del Carisolo. In squadra Giovani troviamo Giovanni Lorenzetti del Carisolo e nel gruppo osservati Alessio Berlanda del Team Futura. E trentino è pure il direttore tecnico, ovvero Michel Rainer del centro sportivo Carabinieri.

In attesa delle definizione del calendario di Coppa del Mondo, si disputerà in Trentino - in Val di Fiemme dal 16 al 20 settembre - il Campionato Mondiale delle specialità sprint, individuale, team sprint e mass start.

Altro importante appuntamento per gli appassionati dello skiroll sabato 16 e domenica 17 ottobre, con una sprint in centro storico che assegnerà il titolo italiano e una gara uphill a tecnica classica sul Monte Bondone, valevole per il circuito di Coppa Italia ed organizzata da Trento Eventi Sport.